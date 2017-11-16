(Görüntülü Haber) Ambulans gelmeyince, çocukları annelerini sedyeyle eve götürdü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, felç geçirip 3 ay önce kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen yatalak 78 yaşındaki Hatice Ata\'nın götürülmesi için istenilen ambulans gelmeyince, çocukları yaşlı kadını tekerlekli sedyeyle iterek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürdü. Çocukları, yoldan geçerken tesadüfen gören Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın talimatıyla gönderilen ambulanslara alınmasına karşı çıktıkları annelerini iterek eve ulaştırdı. Ambulanslar da arkadan aileyi takip etti.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 3 aydan beri tedavi gören Hatice Ata, bugün taburcu edildi. Ata\'nın çocukları Bilal Ata ve Arif Ata, annelerinin eve götürülmesi için 112\'yi arayıp ambulans istedi. Ancak 3 saat sedye üzerinde bekleyen Ata\'nın yakınları, ambulans gelmeyince öfkelendi. İki kardeş, anneleri Hatice Ata\'yı, Yunus Emre Mahallesi\'ndeki hastanedenen yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki evine götürmek için tekerlekli sedyeyle yola çıktı.



VALİ TESADÜFEN GEÇERKEN GÖRDÜ



Bu sırada Gerger İlçesi\'nden makam aracıyla dönen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Atatürk Bulvarı\'nda tesadüfen Ata ailesini gördu. Makam aracını durdurup aileyle görüşen Vali Kalkancı, sağlık görevlilerini çağırdı. Ata ailesi, yaşlı annelerini, valinin talimatıyla bulvara gelen 2 ambulansa da bindirmek istemedi. Vali Kalkancı, Ata kardeşlerin telefon kayıtlarını inceleyerek konunun araştırılması talimatını verip, olay yerinden ayrıldı. Ata kardeşler annelerini yine iterek sedyeyle eve götürürken, 2 ambulans da arkadan aileyi takip etti.