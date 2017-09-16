(Görüntülü Haber) Amatör futbolcu sahada "Yorgun Mermi" ile vuruldu

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)Esenler\'de amatör bir futbolcu, takımının akşam antrenmanı sırasında nereden geldiği belli olmayan \'yorgun merminin\' isabet etmesiyle sağ bacağından yaralandı. Şans eseri hayati bir yara almayan genç futbolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Esenler-Kemer Mahallesi\'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Stadyumu\'nda dün saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Amatör Lig takımı İstanbul Esenler Tokatspor\'un oyuncusu Barış Karamustafa, antrenman sırasında, sağ bacağının diz ile kalça arasının üst kısmında bir anda acı hissetti. Ne olduğunu anlamayan amatör futbolcu, elini bacağına götürdüğü sırada kan görünce kendisini yere bıraktı. Antrenman yapan diğer oyuncular, hemen takım arkadaşlarına yardıma koştu. Uzaktan atıldığı için \'yorgun mermi\' olarak adlandırılan kurşunun, 26 yaşındaki Barış Karamustafa\'nın sağ bacağına isabet ettiğini gören takım arkadaşları kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Takım antrenörü ve oyuncuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.















SAĞLIK GÖREVLİLERİ İLK MÜDAHALEYİ SAHA İÇERİSİNDE YAPTI







Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunun nereden geldiğini araştırırken, sağlık görevlileri de yaralı futbolcuya ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesi ve müdahale etmesi, takım oyuncularından birinin cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde, saha içerisine giren sağlık görevlileri, yaralı futbolcuya ilk müdahaleyi yapıyor. Mermi çekirdeğinin halen futbolcunun bacağında olduğunu gören sağlık görevlileri, yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa götürüyor.







Hayati tehlikesi bulunmayan amatör futbolcu olay yerine gelen ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.





\"ALLAH KORUDU BİZİ\"







Olay sırasında saha içersinde bulunan ve antrenör olduğu öğrenilen Serkan Toygar, \"Bu akşam saat 22:00 sıralarında dışarıdan gelen bir mermi ile bir futbolcu arkadaşımız yaralandı. Biz, İstanbul Esenler Tokatspor olarak antrenman yapıyorduk. Antrenmanın son anlarıydı artık, o sırada çocuklarımız da vardı onları da çıkardık dışarıya. Daha sonra arkadaşımıza yorgun mermi gelince bir anda yere yığıldı. Yere yığılınca bizde başına toplandık ve ambulans ile polise haber verdik. Tabi ikisi de geç geldiler. Ama bizim stadımızın etrafında bazı sıkıntılar var, bunlardan dolayı bizde sorun yaşıyoruz. Stadımızın arka tarafından geldi mermi. Ayrıca orada daha başka sıkıntılar da oluyor ama Allah korudu bizi. Stadın arkasında tinerciler, baliciler var biz bundan çok rahatsısız. Biz orada spor yapıyoruz çünkü, spordan başka bir amacımız yok. Böyle olayları yaşamamız mı gerekiyor? Olay sırasında ben oradaydım. Ben o takımda antrenörüm, en son açma ve germelerimizi yaptıktan sonra evimize gidecektik. Böyle bir olay olunca arkadaşımıza yardımcı olmak için kaldık\" dedi.





TEDAVİSİ YAPILAN FUTBOLCU GECE SAATLERİNDE HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ







Tedavi altına alınan Karamustafa\'nın ailesi, hastane bahçesinde endişe ile bekledi. Ayrıca, takım yöneticilerinin de hastaneye gelerek oyuncularının sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hastanede kısa bir operasyon ile bacağına isabet eden mermi çekirdeği çıkarılan Karamustafa, bir süre müşahede altında tutuldu. Tedavisi biten Karamustafa, gece saatlerinde taburcu edilirken ailesi ve takım arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı.Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.