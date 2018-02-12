(Görüntülü Haber) Amasya'dan Mehmetçik için 4 TIR'lık yardım malzemesi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA Belediyesi ve Hayatcan Derneği iş birliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için başlatılan kampanya ile termal içlik, çorap ve kuru gıdadan oluşan 4 TIR\'lık yardım dualarla gönderildi. Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği iş birliğiyle \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için \'Mehmetçik\'imiz üşümesin, Mehmetçik\'imiz düşünmesin\' kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, hayırseverlerin desteğiyle termal içlik ve çorap ile bakliyat ve kuru gıda toplandı. 4 TIR dolusu yardım malzemesi, Amasya Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen programla dualar eşliğinde bölgeye gönderildi. Programa Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Amasyalılar katıldı. Burada konuşan Başkan Özdemir, \"Bu bölgede ihtiyaç analizi yaptığımız zaman zor hava şartlarında mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin ihtiyacı olan özellikle iç giyim malzemesi, termal içlikler, temel kuru gıda ve bölgemizin bolca ürünü olan soğan, elma ve patates gibi ürünlerden oluşan 4 TIR\'ımızı Amasyalılar olarak hazırladık. Amacımız, tarafımızı belli etmek. Millet olma bilincimizi, birlik ve beraber olma bilincimizi, kötü ve iyi zamanda bir olma bilincimizi yardımlaşarak, göstermek istedik\" diye konuştu. Vali Varol ise \"Bizim milletimizin devletiyle ordusuyla silahlı kuvvetleriyle olan manevi bağı o kadar kuvvetli ki mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmak, ellerinden gelen gayretle onlara katkı da bulunmayı her fırsatta beyan ediyorlar. Bu yardımların yerine ulaşmasının en azından moral- motivasyon olarak ciddi katkıda bulunacağını düşünüyoruz\" dedi.