(Görüntülü Haber) Amanos Dağı'nda çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hatay Valiliği\'nce, Amanos Dağı\'nda, güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı. Amanos Dağı\'ndaki operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof marka piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizat ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İlimiz Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında 19 Kasım 2017 Pazar günü tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış ve iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler ile birlikte iki kalaşnikof marka piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar sürdürülmektedir.\"