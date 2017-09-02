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(Görüntülü Haber) Alzeheimer hastası emekli itfaiye müdürü üçüncü kez kayboldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) BURSA'da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu

02 Eylül 2017 11:40

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) BURSA\'da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Alzeheimer hastası olan Yağcı daha önce iki kez daha kaybolmuş ve sağlıklı şekilde bulunmuştu. Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan Mümin Yağcı 18.00 saatlerinde kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden bir kaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Yağcı\'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı\'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu. Yaşlı adamın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan Mümin Yağcı\'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.

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