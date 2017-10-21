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Dünya

(Görüntülü Haber) Altınköprü'deki kaçış ve çatışmayı DHA görüntülendi

İrfan Sapmaz / Kerkük, 21 Ekim (DHA) -Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi birliklerinin Altınköprü'ye girmesinin ardından bölgede yaşayan bazı sivillerin Kerkük'e gitti

21 Ekim 2017 13:45

İrfan Sapmaz / Kerkük, 21 Ekim (DHA) -Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birliklerinin Altınköprü\'ye girmesinin ardından bölgede yaşayan bazı sivillerin Kerkük\'e gitti. Haşdi Şabi birliklerinin Kerkük\'e gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğu gözlendi. Sivillerin tahliye sırasında kısa süreli çıkan çatışma korku ve paniğe neden oldu. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de yaşayan bazı siviller evlerini terk edip Kerkük\'e giderken Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birlikleri Altınköprü\'ye askeri yığınak yaptı. Bölgede Peşmerge ve Haşdi Şabi birlikleri arasında sık sık çatışma da yaşandı. Altınköprü\'de bazı sivillerin araçlarına binerek bölgeyi terk ettikleri görüldü. Tahliye sırasında paniğe neden olan çatışmanın ardından bölgedeki gazeteciler de Haşdi Şabi birlikleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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