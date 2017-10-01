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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Altın Safran Film Festivali'nde en iyi filmler ödüllendirildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, Asuman Fırtına'nın hazırladığı 'Üç eşik doğum/düğün/ölüm' adlı belgesel birincilik ödülüne layık görüldü

01 Ekim 2017 13:32

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nde, Asuman Fırtına\'nın hazırladığı \'Üç eşik doğum/düğün/ölüm\' adlı belgesel birincilik ödülüne layık görüldü. Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nin ödül töreni Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan, bazı sinema sanatçıları ve davetliler katıldı. Festival kapsamında Asuman Fırtına\'nın hazırladığı \'Üç eşik, doğum/düğün/ölüm isimli belgesel\' birincilik ödülüne layık görülürken Elif Ertürk\'ün hazırladığı \'Ağaçeriler\' isimli belgesel ikinci, Fikret Fırat\'ın hazırladığı \'Kollarımdaki Yaşam\' isimli belgesel ise üçüncü oldu. Amatör film kategorisinde ise Savaş Yavuz\'un hazırladığı \'Koncolos\' isimli belgesel birinci, İbrahim Aybek\'in hazırladığı \'Musahip\' isimli belgesel ikinci, Zeynep Altay\'ın hazırladığı \'Kıllıt\' isimli belgeselde üçüncü oldu. Kazakistan\'lı yapımcı, yönetmen Prof. Dr. Sergey Azimov\'a Yaşam Boyu Onur Ödülü\'nün verildiği törende Süha Arın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TÜRKSOY özel ödülleri de sahiplerini buldu.

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