(Görüntülü Haber) Alperen Ocakları Başkanı'na onur yürüyüşü davası...

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM\'de geçen haziranda Onur Yürüyüşü yaptırmayacağını söylediği açıklamasıyla ilgili Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.



İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın 2. duruşmasına hakkında zorla getirme kararı bulunan Kürşat Mican, Onur Yürüyüşü Komitesi sözcüsü Kıvılcım Arat\'ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Mican LGBTİ\'lileri suçlayarak, “Yüzde 99\'u Müslüman olan ülkemizin mübarek ayında ahlaksızca tutum ve davranış sergilemeleri nedeniyle halkın kin ve düşmanlığa sevk eden LGBTİ\'lilerdir. Ramazan ayında ahlaksızlık olarak gördüğüm bu yürüyüşün engellenmesi için yetkilileri göreve çağırdım. Mübarek bir ayda üstsüz bir şekilde ellerinde alkol ile yürüyüş yapılmasının hassasiyetlere ters olduğunu düşündüğümden devletimizden bu yürüyüşe engel olmasını istedim. Söz konusu grubun emperyalizmin ülkemiz üzerinde oynadığı bir oyun, proje olarak görmekteyim. Bu yöndeki cinsel eğilim bu projelerin biridir\" dedi. Müştekiler ise sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mircan, “Valilik de malumunuz bizim açıklamamıza karşı \'bu yürüyüşe izin vermiyoruz\' dediler. Bunun dışında fiili bir müdahalede bulunmadık. Onlar bizi mahkemeye verdiler. Bugün 2.celsesi görüldü. Taraflar savunmalarını yaptı. Burada bizi marjinal bir grup sürekli kavgacı kin ve nefret tohumları eken bir yapıymışız gibi göstermek istediler. Tutuklanma ve adli kontrol talebinde bulundular bunların hepsi reddedildi. Mahkemede dosyaları delil olarak sunduklarını söyleyen, biz insanların inançlarına yaşayışlarına karşı değiliz kesinlikle.\" dedi.







OLAYIN GEÇMİŞİ



Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, İstiklal Caddesi\'nde geçen yıl 14.\'sünün yapılması planlanan LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi basın toplantısı düzenlemiş, \"İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yürüyüşü engelleyeceğiz. Şimdi uyarıyoruz, olacakların sorumlusu biz değiliz\" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. LGBTİ\'lilerin şikayetinin ardından Mican hakkında, \"halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama\" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.