(Görüntülü Haber) Almanya'daki Türk partisi BIG'den seçim pusulalarına “Seçim boykotu” yazın çağrısı

Hakan Aytaş / Köln, 15 Eylül (DHA) - Almanya\'da 24 Eylül Pazar günü yapılacak olan Federal Parlamento seçimlerini boykot eden Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG)\'in Genel Başkanı Haluk Yıldız basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Köln\'deki bir restoranda düzenlenen toplantıda Yıldız, 24 Eylül\'deki seçimleri neden boykot ettiklerini anlattı. Boykot çağrısının sadece sandığa gitmemek anlamına gelmediğini belirten Haluk Yıldız, seçmenlerden sandığa giderek seçim pusularına “Wahlboykott- Seçim Boykotu” yazmalarını istedi. BIG\'i Almanya\'daki en büyük göçmen partisi olarak nitelendiren Haluk Yıldız, Türklerin kurduğu bir diğer parti Alman Demokratlar Birliği (ADD)\'ye de birleşme çağrısı yaptı. Baraj altındaki oylar diğer partilere yarıyor BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Almanya\'daki partilerin 24 Eylül seçimleri için Türkiye karşıtı bir seçim kampanyası yürüttüklerini ileri sürdü. Almanya\'daki seçim sistemini anlatan Yıldız, milletvekillerinin ya seçim bölgelerinden doğrudan seçildiğini ya da yüzde 5 seçim barajını aşan partilerin listelerinden parlamentoya girdiklerini hatırlattı. Almanya\'da 1 milyon 400 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğunu belirten Haluk Yıldız, bu durumda seçim bölgelerinden doğrudan veya barajı aşarak parlamentoya milletvekili göndermelerinin güç olduğunu vurguladı. Barajı aşamayan partilerin aldığı oyların diğer partilere sandalye olarak dağıtıldığını ifade eden Yıldız, eğer seçime girselerdi bunun Türkiye karşıtı partilere yarayacağını dile getirdi. Türklerin uyandığını gösterin Haluk Yıldız, “Bizim vereceğimiz oylarla Hristiyan Demokratlara, Sosyal Demokratlara, diğerlerine sandalyeler gidecek. Dolayısıyla biz bu partileri cezalandıralım derken yüzde 5 altındaki partileri seçtiğimiz zaman bu oylar bize ihanet olarak geri dönecek. Ve partiler şunu diyecek, \'Ya biz bu Türklere hakaret ettik, anavatanlarına kızdık, Cumhurbaşkanlarını yerden yere vurduk, itibarsızlaştırdık ve bu seçmenler seçim sistemini bilmedikleri için gittiler oylarını baraj altındaki partilere verdiler, bu bize sandalye olarak yansıdı.\' Bu bir vakıa. Kimse bunun böyle olmadığını diyemez” dedi. Seçim pusulalarına Wahlboykott yazılarak oy kullanıldığı takdirde bu geçersiz oyların siyasi partilerin işine yaramayacağını ifade eden Yıldız, buna karşın ortaya bir seçim iradesi konulmuş olacağını ve Türklerin uyandığının gösterileceğini söyledi. Ak Parti ile kardeş partiyiz Türkiye-Almanya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Haluk Yıldız, “Yapılacak yanlış bir siyasetten buradaki Türklerin zarar görmemesi lazım. Bunu bir Alman partisi olarak açık ve net söylüyoruz. Bunu da hiç kimse Ak Parti, Türkiye, hükümet düşmanlığı olarak yorumlamasın. Biz bağımsız bir partiyiz ama Ak Parti ile kardeş partiyiz, MHP ve Büyük Birlik ile kardeş partiyiz. Çünkü bizim çizgimiz muhafazakar bir siyaset, biz bunu da yalanlamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? CHP ile de görüşüyoruz” dedi. Pazar gününe kadar süre tanıdı Genel Başkan Haluk Yıldız, 24 Eylül\'deki seçime girmemelerinin bir nedenini de, Türklerin kuruduğu diğer parti Alman Demokratlar Birliği (ADD) ile çatışma ortamından kaçınmak olarak açıkladı. “Türk toplumu siyasi olarak bölündüğü zaman hiçbir etkisi olmayacak bir toplum. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Yeni partimizin ismi BIG Allianz olabilir” diyen Yıldız, ADD\'ye birleşme çağrısı yaptı. Haluk Yıldız, ADD\'nin kendilerine Pazar günü saat 12.00\'ye kadar cevap vermelerini istedi.