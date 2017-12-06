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(Görüntülü Haber) Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

06 Aralık 2017 14:50

Engin ANAK ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları S.U., N.E. ve A.S.\'yi Alanya\'da; E.E.\'yi Diyarbakır\'da; A.S ve U.G.\'yi ise Mersin\'deki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheli Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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