(Görüntülü Haber) Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları S.U., N.E. ve A.S.\'yi Alanya\'da; E.E.\'yi Diyarbakır\'da; A.S ve U.G.\'yi ise Mersin\'deki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheli Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.