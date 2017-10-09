(Görüntülü Haber) Aladağ'daki yurt faciası sanıklarının yargılanması devam ediyor (2)

YURT MÜDÜRÜNDEN SABOTAJ SAVUNMASI Yangında kızı da ölen tutuklu yurt müdürü Cumali Genç, kendisinin ve dernek yönetiminin kusuru olmadığını belirterek, savunmasında şunları söyledi: \"Ben de çocuğumu bu yangında kaybettim. İnsaniyetten dem vuranlar önce bu hakikati görmezden gelmesinler. Gece gündüz demeden bu çocukların eğitimleriyle ilgilendim. Bugün eleştiri yapanların hiçbirisinin bir ekmek katkısı olmadı. 2016\'da öğrencileri kabul ettim. Kimse bu çocukları yönlendirmedi. Ben çocukların aileleriyle görüştüm ve \'Bana inanıyorsanız çocuklarınızı gönderebilirsiniz\' dedim. Bu yavruları aldım. Özellikle Karatepe Mahallesi\'ne ağırlık verdim çünkü ekonomik kültürel anlamda çok geri kalmış bir bölgeydi. Yurtta A\'dan Z\'ye tadilat yaptım. Velilerin ciğeri yandı buna yanıyorum. Aileler bana hep benden memnun olduklarını söyledi. Siz ailelere sorun bende nasıl bir ihmal ve kusur görmüşler. İhmal varsa bunu neden emniyete bildirmemişler. Bütün velilere ben yardım eli uzattım. Bu yavruların istikbali için çalıştım. Saat 20.00 sıralarında bu yangın başlıyor. Yangın elektrik panosundan çıktı. Ana panomuz yurdun giriş kısmında sayacın olduğu mühürlü alandadır. Bilirkişi raporlarında iki pano arasındaki kablonun kontak yaptığı iddia edilmekte. Bu kontak anında binanın elektrikleri kesilir. Bina içindeki şahitlerin ifadesi ise elektriklerin kesilmediğini ispatlamaktadır. Elektrik kesintisi tamamen dağıtım şirketiyle alakalıdır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi sayaca müdahale yapılmıştır. Bu müdahale sırasında kasten kablolar gevşek bırakılmış ve ters bağlanmıştır. Bu yönüyle bu olay bu yangın sabotajdır. Bu durum ortaya çıkıyor. İkinci sebep ise elektrik şebekesindeki dalgalanmalardır. Böyle bir müdahale olmasa burada kıvılcım atması mümkün olmazdı. Biz çaba gösterirken itfaiye ne yapmıştır.\" Diğer sanıklar da itfaiyeyi suçlayıp olayda kusurlarının olmadığını belirterek tahliyelerini istedi. Duruşmada mağdur avukatı olarak söz alan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ise müştekilerin, Aladağ\'daki yurda ilçe milli eğitim müdürü tarafından yönlendirdiğini beyan ettiklerini belirterek, \"Dosyanın vasıf ve mahiyeti dikkate alındığında bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçunu oluşturacağı sabittir. Biz değerlendirmenin bu çerçevede yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yaşamını yitiren çocukların ailelerine banka aracılığıyla 15\'er bin TL ödeme gönderildiği görülmüştür. Bu ödemenin kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesini, işlem yapılmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ediyorum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı 11 Aralık\'a erteledi.