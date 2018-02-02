(Görüntülü Haber) Alacaklılarını darp ettikleri iddiasına 3 tutuklama

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde apart otel işletmecisi Y.Y. ile 2 arkadaşı, iddiaya göre işyerine gelen ve kendisinden alacağı olduğu öne sürülen 3 kişiyi darp etti. Adliyeye sevk edilen Y.Y. ile 2 arkadaşı tutuklandı. Olay, geçen 31 Ocak\'ta Gümbet Mahallesi\'nde meydana geldi. Gümbet Mahallesi\'ndeki bir apart otelin sahibi olan Y.Y.den alacağı olduğunu öne sürülen 3 kişi işyerine geldi. Y.Y. ile arkadaşları L.E. ve K.A., alacaklı olduklarını öne süren kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. ve arkadaşları, diğer 3 kişiyi darp ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.Y ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.