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(Görüntülü Haber) AKUT'tan film gibi temsili kurtarma operasyonu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Kentsel Arama Kurtarma Eğitim ve Operasyonu" düzenlendi

08 Ekim 2017 19:37

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Kentsel Arama Kurtarma Eğitim ve Operasyonu\" düzenlendi. 20 AKUT gönüllüsünün katıldığı 2 gün süren eğitim, aksiyon filmlerini aratmadı. Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki AKUT Bodrum ekibi tarafından Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi\'nde, Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Operasyonu düzenlendi. AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu ile eğitmen Selçuk Ulunehir tarafından verilen eğitimde, temsili olarak depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan İngilizce öğretmeni 32 yaşındaki Füsun Ersoy, önce sıkıştığı yerde bulundu, ardından da hilti ve diğer malzemelerle betonlar kırılarak bulunduğu yerden 1 saatte kurtarıldı. Temsili kurtarma operasyonu, aksiyon filmlerini aratmadı. 20 AKUT gönüllüsünün katıldığı operasyonun iki gün ve toplam 20 saat sürdüğünü belirten AKUT lideri Uslu \"Deprem bölgesinde yaşıyoruz felaketin ne zaman hangi saniye hangi dakika geleceği belirsiz. Bu nedenle her türlü felakete hazırlıklı olun her türlü canın kurtarılması için AKUT üyeleri ile birlikte felakete karşı hazırlıklı olma bilinci ile bu eğitimleri yapıyoruz. Gönüllülerimizin tamamı en iyi şekilde şu anda felaketlerde müdahale edebilme yeteğini kazanabilmiş durumda,önümüzdeki haftalarda ise sel ve akarsuda arama kurtarma eğitimlerine devam edeceğiz\" dedi.

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