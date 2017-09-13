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(Görüntülü Haber) Aksaray’da FETO/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 14:24

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aksaray\'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin örgütün kriptolu cep telefonu uygulamısı \'ByLcok\' kullandığı belirlendi. Bunun üzerine bu sabah daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü\'nü götürüldü.

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