(Görüntülü Haber) Akşam yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 150'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı (2)
Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden zehirlendiği iddia edilen 150'ye yakın öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
29 Mart 2018 02:00
Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Emir Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden zehirlendiği iddia edilen 150\'ye yakın öğrenci çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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