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(Görüntülü Haber) AKRABASINI VURAN MAGANDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan akrabası 69 yaşındaki Fatma Kutal'ın yaralanmasına neden olan maganda adliyeye sevk edildi

30 Ağustos 2017 20:22

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan akrabası 69 yaşındaki Fatma Kutal\'ın yaralanmasına neden olan maganda adliyeye sevk edildi.Olay geçen Pazar günü, Başiskele Camidüzü Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Magandanın silahından çıkan kurşunla yaralandığı belirlenen Fatma Kutal kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın oluşturduğu özel ekip ile 44 yaşındaki M.T\'yi silahı ile yakalayarak gözaltına aldı. Akrabası olan Fatma Kutal\'ı ziyarete geldiği, daha sonra açık alanda tabancası ile havaya rastgele ateş ettiği belirlenen M.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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