(Görüntülü Haber) Akraba iki aile arasıda kavga: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.