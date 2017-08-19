T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akraba iki aile arasıda kavga: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı

19 Ağustos 2017 11:47

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANCumhuriyet MahallesiKavgadaYaralılarAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiKavgaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24