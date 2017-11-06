(Görüntülü Haber) Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna (2)

ANKARA, (DHA) - AK Parti, Melih Gökçek\'ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna\'yı aday gösterdi. Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin AK Parti Grubu\'nun toplantısından sonra açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, belediyelerde başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaya, Melih Gökçek\'in istifasının ardından, Ankara ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ve temayül yoklamasından çıkan tabloyu değerlendirdiklerini belirterek, \"Sonuçta da Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna\'nın, AK Parti\'nin adayı olmasına karar verdik. Sonucun hayırlı olmasını dilerim\" dedi. Ankara\'ya hizmet eden tüm belediye başkanlarına da teşekkür eden Kaya, \"Melih Bey kardeşimize de bu süre içinde gösterdiği kararlı ve vakarlı duruş dolayısıyla teşekkür ediyorum\" dedi. \"CANDAN ALKIŞLAYIN BİR GÜN SİZ DE GİDECEKSİNİZ\" Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Candan alkışlayın bir gün siz de gideceksiniz. Ankara Başkentimiz ve buraya çok önem veriyoruz. Ankara hak ettiği yere hızla yürümekte. Niçin böyle bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduk. Ak Parti ezberleri bozan bir parti. Ak Parti ilkleri yapan reformları gerçekleştiren ezberleri bozan bir parti olması nedeniyle bugüne kadar bir çok şeyde değişiklik gerçekleştirdi. Milletimize şehirlerde daha büyük hizmet gitsin diye, 1900\'e yakın belediyeyi kapattık. Bunu inandığımız için yaptık. Kalkınma yerelde başlar dedik yerel siyasete önem verdik. Değişimin işaret fişeklerini hep birlikte yaktık. Bu süreçte vatandaşımız değişim istiyor. Siyasi tarihimize baktığımızda, Anavatan Partisi, SHP\'nin bu değişimi gerçekleştirememiş olmasının bedelini ağır ödediklerini görmekteyiz. Değişim için bir süreç başlattık. A veya B belediyesi diye bakmak doğru değil. Kim ne derse desin Ak Parti belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın hukukunu da korumak zorundayız. Onlar da birer insan. Aileleri, çocukları var. Sosyal medya hesapları üzerinden dedikodulara meydan bırakılarak yıpratılmasına müsaade edemeyiz. Bu değişimi yaparken muhalefet bize bir eleştirir getirdi. \'Seçimle gelen seçimle gider.\' Ya okuma yazmaları eksik ya da belediyeciliği hiç bilmiyorlar. Seçimle gelip seçimle gitmesi halka ait bir keyfiyettir. Belediyelerimiz idari olarak içişleri bakanlığının denetimine tabidirler. Her belediye başkanımızı içişleri bakanımız denetler. Mali olarak denetlemek Sayıştay\'a ait bir keyfiyettir. Sayıştay\'ımız denetler. Bir temayül yaptık. Çıkan sonuç değerlendirildi cumhurbaşkanımıza arz edildi. Sayın cumhurbaşkanımızın kararı ile Sincan Belediye Başkanımız Mustafa Tuna\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına karar verildi\" diye konuştu. \"İNŞALLAH BU GÖREVE LAYIK OLMAK ÜZERE HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ\" AK Parti tarafından Büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Bu adaylığa beni layık gören, özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere hepinize, partimizin yetkili kurullarına, il teşkilatımıza ve sizlere, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu göreve layık olmak üzere hep beraber çalışacağız. Bugüne kadar emeği geçen değerli başkanlara ve özellikle de Melih Başkan\'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onun tecrübelerinden istifade ederek, inşallah önümüzde daha güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Sağolun, varolun.\" Melih Gökçek\'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın kim olacağı, Belediye Meclisi\'nde yapılacak seçimle belirlenecek. Seçim saat 14.00\'te başladı.