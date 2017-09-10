(Görüntülü Haber) Ak Partili Ünal: CHP, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, CHP\'li siyasileri eleştirerek, “Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyor” dedi.



Ak Parti Manavgat İlçe Teşkilatı 6’ncı olağan kongresi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, İl Başkanı Rıza Sümer’le birlikte davetliler ve partililer katıldı.



“MUHALEFET Mİ YAPIYOR YOKSA DÜŞMANLIK MI”



Kongrede konuşan Mahir Ünal, son dönemde terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin çok önemli operasyonlar yaptığını söyledi. Operasyonlara ve Türkiye’nin kendi silahlarını geliştirmesine yönelik yurtdışında tepki gösterildiğini belirten Ünal, “Bunu anlarız, asıl sormamız gereken şu; içeridekilere ne oluyor? Bu ana muhalefet siyasi olarak muhalefet mi yapıyor yoksa düşmanlık mı yapıyor? Bunlara doğru bakalım. Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyor” dedi.



“BUNUN ADI MUHALEFET MİDİR ?”



CHP’nin mantığının “düşmanımın düşmanı dostumdur” olduğunu savunan Ünal, “Bir bakıyorsunuz PKK ile beraberler, bir bakıyorsunuz PYD ile YPG ile beraberler, bir bakıyorsunuz FETÖ’yle, Almanya’yla beraberler. Bunun adı muhalefet midir?” diye sordu.



“DEVLET BAHÇELİ ADAM GİBİ MUHALEFET YAPIYOR”



Mahir Ünel, CHP\'nin aksine Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhalefet anlayışından övgü ili bahsetti. Ünal, “Dönün bir de MHP’ye bakın, dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor. Siyaset üstü meseleler, Türkiye’yi ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda diyor ki ‘Bu milletin seçtiği hükümetle beraberim. Bu millete saygı duyuyorsam, bu milletin seçtiği hükümete de saygı duymalıyım. Bir durum olduğu zaman, yanında olmalıyım’ diyor. Bunlara bakıyorsunuz, seçilmiş meşru hükümete ‘sivil dikta’ diyor, her iki kişiden birinin oyunu almış, seçilmiş meşru cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diye konuştu.



Konuşmaların ardından Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz’ün yönetiminde tek listeyle gidilen seçimlerde oy kullanma işlemi yapıldı.