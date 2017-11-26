(Görüntülü Haber) AK Partili Turan: Biz Amerika'nın 52. eyaleti değiliz

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesine bir dizi açılış için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab davasına değinip, ABD\'yi eleştirdi. Türkiye\'nin bir vatandaşının başka bir ülkeye ihracat yaptığı için üçüncü ülke tarafından yargılandığını söyleyerek ABD\'ye tepki gösteren Turan, \"Biz Amerika\'nın 52. eyaleti değiliz\" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine geldi. İşyeri ve dernek açılışları yapan Turan, Lapseki İşadamları Derneği\'ndeki programında basın açıklaması yaptı. Türkiye\'nin büyümesiyle uluslararası ülkelerin hedefi haline geldiğini söyleyen Turan, \"Bundan birkaç sene önce Gezi eylemleriyle Türkiye\'ye ayar verilmeye çalışıldı. Ama halk bunu bozdu. Ardından 17 Aralık\'la ilgili bir süreç başladı. Halkımızın yine bu konuyla ilgili duruşuyla beraber bu oyun da bozuldu. 15 Temmuz\'da silahlı hale getirilerek darbe girişimi oldu ve halkımız yine dik durarak bu oyunu bozdu. Ancak Gezi\'ye rağmen, 17 Aralık\'a rağmen, 15 Temmuz\'a rağmen sonuç alamayan bu güçlerin, bugün taşeronları bırakarak bizzat ustaların eliyle oyunlar sergilediğini görüyoruz. Artık taşeron devri geride kalıp bir anlamda ustaların meydana çıktığı, bizzat kendilerinin meydana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz\" diye konuştu.



Reza Zarrab davasına da değinen Turan, şunları kaydetti:



\"Türkiye\'nin bir vatandaşı bir başka ülkeye ihracat yaptığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu vahim bir tablodur. O ülkenin kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez ki. Kim ne derse desin bir polemik yapmak istemiyoruz. Biz dünyanın gittiği yeri biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz; biz Amerika\'nın 52. eyaleti değiliz. Biz Türkiye\'nin menfaatlerini, kendi vatandaşların ticaretini, kendi kuruluşların duruşunu önemseriz ama biz bir başka bir ülkenin eyaleti falan değiliz. O yüzden son gündemde olan dava başta olmak üzere Türkiye ile ilgili yapılan iddiaların, oyunların ne olduğunu biliyoruz. O davanın muhatabı Türkiye\'nin bir başka ülkeye yaptığı ticaret ile ilgilidir. Size ne ya. O ülkeyle ilgili yapılan ticarette bir sıkıntı varsa, bunu Türk mahkemeleri veya ihracat yapan firmalar yargılar. Senin ambargon varmış. Senin ambargon kendi ticaretinle ilgili olabilir. Ama bizim ihracatımızla ilgili olmaz, olmaması lazım. O yüzden biz Türkiye\'de bu konularda adım atarken nasıl atacağımızı kendimiz biliyoruz. Ama bunu yaparken de Türkiye\'de bazı siyasal partilerin Türkiye\'nin yanında, mahkemede devletin yanında olmak varken, nasıl ki Türkiye\'de FETÖ\'nün sözcülüğünü yaptılar, bugün de Amerika\'nın sesi radyosu gibi çalışmalarını ibretle takip ediyoruz. İstiyoruz ki kendilerine gelsinler, Türkiye\'nin sesi gibi davransınlar.\"



Bülent Turan\'ın Lapseki programlarına Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, Umurbey Belde Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, Çardak Belediye Başkanı AK Partili Basri Ulaş ve vatandaşlar katıldı. Turan, daha sonra Gelibolu ilçesine geçerek programına devam etti.