(Görüntülü Haber) AK Parti'li Kan, Şemdinli'de teröristlerin vurduğu sığınmacılarla görüştü

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nde PKK\'lı teröristlerin Jandarma Tabur Komutanlığı\'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi nedeniyle yabancı uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirmesi, 2\'si ağır 5 kişinin de yaralanması üzerine AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, beldede incelemelerde bulundu.



Yüksekova\'dan Derecik Beldesi\'ne helikopterle geçen Kan, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Demirel, Ak Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Akgül tarafından karşılandı. Kan, Derecik 34. Hudut Alay Komutanlığı\'ndan dün olayın meydana geldiği ve yaklaşık 600 sığınmacının derme çatma çadır ve barakalarda kaldığı Orta Mahalle\'ye geçerek, burada sığınmacılarla görüştı. Sığınmacıların sorunlarını dinleyen Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla bölgeye geldiğini ve sığınmacıların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirterek, \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu.