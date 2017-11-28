(Görüntülü Haber) Ak Partili eski başkan Birlik: Saldırılar beni davamdan uzaklaştıramaz

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, dün gece otomobiline düzenlenen el bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Ak Parti Merkez İlçe eski Başkanı Cihan Birlik, saldırıların kendisini davasından uzaklaştıramayacağını söyledi. Dün gece, Şırnak\'ın Atatürk Mahallesi, Gaffar Okkan Caddesi üzerinde otomobiline el bombalı saldırı düzenlenen Ak Parti Merkez İlçe eski Başkanı Cihan Birlik, bugün geçmiş olsun ziyaretlerini kabul etti. Birlik, hareket ettikten 5 metre sonra aracının altına profesyonelce yerleştirilmiş bombanın patladığını hissettiğini belirterek, \"O anda belimdeki silaha sarıldım ve araçtan dışarı çıktım. Çevreden vatandaşlar gelip, beni güvenli bir yere çektiler. Patlamanın şiddetiyle kulaklarımızda biraz sıkıntı yaşadık. Onu da dün akşam hastanede tedavi olarak, atlattık\" dedi. Saldırının terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara gölge düşürmek amaçlı olduğunu belirten Birlik, şunları kaydetti: \"Bu olaylar yaşadığımız ilk olaylar değil. İnanıyorum ki son olaylar olacaktır. Ne zaman terör örgütlerin kuyruklarına basılırsa, terör örgütleri ne zaman burada zor durumda kalırsa, Bestler-Dereler, Kato ve Cudi\'de güvenlik güçlerimiz terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisinde, bunları sindirmek için, operasyonlara gölge düşürmek için ve Şırnak\'taki vatandaşlarımızı, dava arkadaşlarımız ürkütmek ve korkutmak için bu olaylara kalkışıyorlar. Biz bu yola çıkarken canımızı feda ederek çıktık. Yani biz kefenimizi giydik çıktık. Yapılacak hiçbir baskı, komplo, tuzak bizi sevdamızdan ve davamızdan alıkoyamaz. Bizim şu an görevde olup olmamamız hiç önemli değildir. Biz burada partimizin ve davamızın neferiyiz. Bu tende ter, bu bedende can ve bu damarlarda kan kaldığı sürece biz mücadelemize ve davamıza devam edeceğiz.\"