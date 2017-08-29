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(Görüntülü Haber) Ak Partili Dağ, ihmal kurbanı Alperen'in ailesine taziyede bulundu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av

29 Ağustos 2017 23:02

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- AK Parti Ar-Ge\'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, uyuduğu servis minibüsünde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Küçük Alperen\'in \'şehit\' oluğunu söyleyen Dağ, olayın hukuki sürecinde de aileye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. AK Parti Ar-Ge\'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, iki günlük İzmir programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir\'in Çiğli ilçesinde gittiği kreşin servisinde unutulunca havasızlıktan hayatını kaybeden Alperen Sakin\'in ailesini de ziyaret etti. Buket-Serkan Sakin çiftine taziyelerini ileten Dağ, ailenin acısını paylaştı. Yaşanan olayın tüm Türkiye\'yi derinden üzdüğünü belirten Dağ, \"Minik Alperen tüm ülkeyi üzen bir şekilde vefat etti. Bize göre o bir şehittir. Olaydan sonra aileyi arayıp başsağlığı diledim. Şimdi de bir taziye ziyaretinde bulunduk. Burada üzerinde durulması gereken, ihmaller zincirini ortaya çıkartmak. Olay yargıya intikal etmiş vaziyette. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçekten büyük bir üzüntü içerisinde olan ailemizin yanında olacağız. İzmir\'in bir milletvekili olarak destek vereceğiz. Bu işte vebali olan, ihmali olan kişilerin hak ettiği cezayı almaları için uğraşımız devam edecek. Bu konunun açığa çıkması konusunda ifade verenlerin ve ailemizin yanında olacağız. Düşünmek bile istemediğimiz bir hadise yaşandı. Allah rahmet eylesin yavrumuza\" dedi. Baba Serkan Sakin ise, \"Devlet büyüklerimiz bu olayın takipçisi olacak. Olay hukuksal boyutta devam ediyor. Devletimize, hukukumuza güveniyoruz. Her şey açığa çıkacak ve sorumlular hak ettikleri cezayı alacak\" diye konuştu. Ziyaretin ardından Dağ, Çiğli çarşı esnafıyla bayramlaşmak üzere evden ayrıldı.

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