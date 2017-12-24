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Politika

(Görüntülü Haber) AK Parti'li Çam: Türkiye'nin yeni yönetiminde önemli roller üstleneceğiz 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, "İnşallah, ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak, Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz" dedi

24 Aralık 2017 23:38

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, \"İnşallah, ak kadınlarımızla 2019\'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak, Türkiye\'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz\" dedi.  

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı\'nca 5\'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk ile Selim Dursun, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan kongrede konuşan AK Parti\'li Çam, hükümetin başarısında kadınların önemli rol oynadığını söyledi. 

‘YENİLENME SÜRECİMİZ DEVAM EDECEK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın peşinden inançla azimle gittiklerini dile getiren Çam, \"Aynı kararlılıkla da koşmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki uzun soluklu maratonun koşucularıyız. 15 yıldır dağ- taş demeden, yorulmadan, bıkmadan yolumuza devam ediyoruz. Yenilenme ve güçlenme süreçlerimiz, her daim oldu; bundan sonra da devam edecek. Bu davaya gönül verenler, her zaman omuz omuza bir olarak, hedefe kilitlenerek, gitmişti. AK Parti\'nin, partimizin milletiyle el ele yürüyüşünde kadın kolları teşkilatımızın katkısı ve duası çok büyüktür\" diye konuştu. 

‘ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEĞİZ’

Nicelik ve nitelik bakımından dünyada AK Parti Kadın Kolları kadar örgütlenmiş bir teşkilat olmadığını savunan Çam, şunları söyledi:

\"Dünyada bizim gibi bir kadın örgütü yok. 4,5 milyon üyemizle dünyadaki tek örgütlenmiş kadın teşkilatıyız. Liderimiz, Cumhurbaşkanı\'mız, her konuşmasında bize verdiği değeri ve bize güvenini vurguluyor. Bu, bizim üzerimize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İnşallah, ak kadınlarımızla 2019\'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak; var gücümüzle yılmadan, yorulmadan, \'of\' bile demeden, yoğun şekilde çalışacağız. Yüzde 50+1 almamız lazım. Bunu kendimize hedef belirledik. Ziyaret edilmeyen ev, sıkılmayan el, girmediğimiz gönül bırakmayacağız. Artık tecrübeliyiz, 16 yıllık bir parti geçmişimiz var. Tecrübelerimizi sahaya yansıtacağız ve bunun sonucunda da ipi göğüsleyen, hedeflerine ulaşan, 2019\'da 3 seçimi de kazanarak Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın güvenine layık olan bir kadın kolları olarak da 2019\'dan sonra biraz dinleneceğiz.\"

​Öte yandan tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Semiha Ekinci, başkanlığa yeniden seçildi. 

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