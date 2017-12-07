(Görüntülü Haber) AK Parti'li Çalık: Sosyal politikalar, 80 milyonu ilgilendiriyor

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sosyal politikalar alanında yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi için bir anket hazırladıklarını ve bu değerlendirmelere göre eksikleri ve ihtiyaçları belirleyeceklerini söyledi. Çalık, \"Sosyal politikalar, Türkiye\'nin 80 milyonunu ilgilendiriyor. Biz, \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' demiş, ilk günden itibaren sosyal adaleti, sosyal refahı sağlamak adına politikalar uygulamış bir partiyiz\" dedi. AK Parti\'nin düzenlediği \'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları, Balıkesiri\'i dinliyoruz\' projesi kapsamında Balıkesir Öğretmenevi\'nde bir etkinlik düzenlendi. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı\'nın organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve iş adamlarının yer aldığı programda, katılımcılara \'sosyal politikalar\' anketi yapıldı. Anketi dolduracaklardan kadınlara, çocuklara, engellilere, gazilere, şehit yakınlarına ve yaşlılara yönelik hizmetler ile sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal konut, istihdam alanıyla sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerin 1 ile 5 arasında not verilerek, değerlendirilmesi istendi. Anketi dolduranlardan ayrıca yaş, öğrenim durumu ve cinsiyet belirtmeleri istendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, 15 yıllık iktidarları döneminde, sosyal politikalar alanında önemli adımlar atıldığını söyledi. Sosyal politikalar alanında çalışmaların değerlendirilmesi için Balıkesir\'de 10 masa oluşturduklarını, bu masalarda değerlendirmeler yapacaklarını belirten Çalık, buradan çıkan sonuca göre hareket edeceklerini, istek ve eksikleri saptayacaklarını anlatarak, şöyle konuştu: \"Sosyal politikalar, Türkiye\'nin 80 milyonunu ilgilendiriyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, göçmen, geçici barınma, koruma altında olan misafirlerimizi de ilgilendiriyor. Biz, \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' demiş, ilk günden itibaren sosyal adaleti, sosyal refahı sağlamak adına politikalar uygulamış bir partiyiz. Sosyal Politikalar Gönül Adımları Toplantısı\'nda Balıkesir\'de 10 masa oluşturduk. Genel değerlendirme masası ile şehit ailelerimiz ve gazilerimizin masasında talepleri, düşünceleri, varsa memnuniyetler ifade edilecek. Engellimiz ve yaşlılarımız 2002 öncesi Türkiye\'de maalesef olmayan sosyal devletle dışlanmış en önemli gruplarımızdı. Evde bakım dahil olmak üzere evde sağlık, engellilerimizin istihdamı ve ulaşabilir, erişebilir tüm hizmetler engellilerimizin imkanlarına sunuldu. Gençlik bugünümüzün teminatı, yarınımızın güzel evlatları inşallah gençlerimiz için yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ama onlara daha dokunmak, onların sorunlarına daha fazla eğilmek için gençlerimizin masasından gençliği, Balıkesir\'i ve Türkiye\'yi dinlemek istiyoruz. Özellikle sağlık alanında çok önemli reformlar yaptık. Sağlıktaki memnuniyetleri yüzde 74\'lere, yüzde 78\'lere çıkardık. Sosyal güvenlik kapsamını yüzde 100\'e çıkardık ve yüzde 100\'lük sosyal güvenlik kapsamındaki Balıkesir\'deki kardeşlerimizin alanla ilgili yaşadığı sorunları dinleyeceğiz. Bir masamızda da tarım ve hayvancılıktaki sosyal politikalarımızda neler yapmamız gerekir, çiftçilerimizle neler paylaşmamız gerekir, bizden talepleri nedir; onları dinleyeceğiz.\" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık\'ın konuşmasının ardından toplantının sonraki bölümlerinin basına kapalı olduğu belirtildi.