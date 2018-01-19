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(Görüntülü Haber) AK Partili belediye başkanları Şanlıurfa'da kampa girecek

Ali Leylak-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, bölgedeki il

19 Ocak 2018 20:02

Ali Leylak-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı\'na katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, bölgedeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşacak. Şanlıurfa\'da düzenlenecek olan \'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı\'na katılmak üzere sabah uçakla Şanlıurfa\'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'yı GAP Havaalanında; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve partililer karşıladı. Kaya, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül\'ü ziyaret edip, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Şanlıurfa\'da bulunmanın memnuniyetini ifade eden Kaya, Öncelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki AK Parti belediye başkanlarımızla ilgili burada 3 günlük bir kamp yapacağız. Bu kampımıza ev sahipliği yapan il başkanıma, belediye başkanıma ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada belediyelerimizle ilgili son çalışmalarımızı gözden geçirip 2019\'a doğru yürümeye devam edeceğiz dedi.

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