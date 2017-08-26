(Görüntülü Haber) Ak Parti Sözcüsü Ünal: Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz (2)

Ömer KOÇ- İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partide görevden almalarının bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, \"Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz. Sadece geçtiğimiz 2 yılda 200 tane ilçe başkanımızı değiştirmişiz. 20 tane il başkanımızı değiştirmişiz. Biz nöbet değişimini, bayrak değişimini 15 yıldan beri gerçekleştiriyoruz\" dedi. Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesi\'nde partisinin ilçe kongresine katıldı. Burada konuşan Ünal, CHP\'yi eleştirdi. CHP\'nin \'adalet\' adı altında adeta adaletin işleyişinin engellenmesi için faaliyet yürüttüğünü iddia eden Mahir Ünal, \"CHP Genel Başkanı diyor ki; \'Gerçek darbeciler yargılanmıyor.\' 15 Temmuz gecesi gerçek darbeciler yakalanmadı mı? Suçüstü yakalanmadı mı? Şuanda yargıya, millete hesap vermiyorlar mı? Veriyorlar. Bu ülkenin hakimleri, savcıları, bu işi layıkı ile yürütmüyorlar mı? Geçmişte birçok yapının hakim olduğu bu organ bugün hamdolsun FETÖ\'cülerden temizlendi, farklı angajmanlardan temizlendi. Bugün bizim bu mücadeleyi kahramanca yürüten hakimlere, savcılara dönük, hükümetten talimat alıyorlar demek bu mücadeleyi gölgelemek demek değil midir\" dedi. CHP\'nin, milletin kafasını karıştırmak, \'FETÖ yargılanmaları doğru gitmiyor\' algısı oluşturmak, yargılamalar ilgili şaibe oluşturmak için her şeyi yaptığını ifade eden Ünal, şöyle devam etti: \"Bunlar 15 Temmuz\'a \'Tiyatro\' dediler, sonra \'Kontrollü darbe\', şimdi ise \'Öngörülen önlenmeyen darbe\' dediler. Yahu biz 17- 25 Aralık\'tan sonra bu yapının, bu sivil toplum örgütü görünümlü yapının bir paralel devlet yapılanması olduğunu fark ettiğinde devlet mücadeleye başladı mı, başladı. Bu mücadelenin bayraktarlığını Recep Tayyip Erdoğan yaptı mı, yaptı. Bunlarla ilgili iddianameler hazırlandı mı, hazırlandı, Peki bunları söyleyen CHP o gün ne yapıyordu? O gün CHP siyasi olarak devletin bunlara dönük hukuki tasarruflarını engellemek için bunlara kalkan oluyordu.\" \'2 YILDA 200 İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİRDİK\' Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, daha sonra Kahramanmaraş\'a geçerek partisinin merkez Onikişubat İlçe Kongresi\'ne katıldı. Ünal, burada yaptığı konuşmada ise partideki metal yorgunluğuna değinerek, şunları söyledi: \"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bize sık sık diyor ki \'Sakın ha metal yorgunluğuna kapılmayın. Ak parti\'nin değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşmayın. Bunları unutmayın çünkü istikamet üzere kalmak uyarılmayı gerektirir.\' Şimdi CHP\'liler zannediyor ki sanki bizim teşkilatlarımız metal yorgunluğuna yakalanmışta Cumhurbaşkanımız da \'Bir metal yorgunluğu var\' diyor. Cumhurbaşkanımız istikamet üzere kalma konusunda bizleri uyarıyor. \'Bu yorgunluğa dikkat edin\' diyor. Yoksa bu teşkilatlar 15 Temmuz işgal girişimini savuşturmuş, püskürtmüş teşkilatlardır. 16 Nisan\'da halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne \'Evet\' denmesi için gece gündüz çalışmış teşkilatlardır. Nöbet değişimine gelince yine orada da bir dil lafazanlığı yapıyor muhalefet. Diyorlar ki \'Bu görevden aldıklarınızın bu metal yorgunluğuyla bir ilgisi var mı?\' Biz, 15 yıldan beri yenileniyoruz. Sadece geçtiğimiz 2 yılda 200 tane ilçe başkanımızı değiştirmişiz. 20 tane il başkanımızı değiştirmişiz. Biz nöbet değişimini, bayrak değişimini 15 yıldan beri gerçekleştiriyoruz. Bizde makam yoktur, neferli vardır neferlik.\" Kongrelere Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile partililer katıldı.