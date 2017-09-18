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(Görüntülü Haber) AK Parti Milletvekili Ceylan'dan aracının durdurulmasına tepki

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın aracı, eğitim-öğretim yılı açılış töreni için geldiği okulun önünde, trafik polisleri tarafından durduruldu

18 Eylül 2017 20:05

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan\'ın aracı, eğitim-öğretim yılı açılış töreni için geldiği okulun önünde, trafik polisleri tarafından durduruldu. Vali Necmeddin Kılıç\'ın geçişi sırasında aracının durdurulduğunu öne süren Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisleriyle tartıştı. Çorum\'da eğitim-öğretim yılı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törene katılmak üzere okul önüne özel aracı ile gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kendisini durduran trafik polisiyle tartıştı. Vali Kılıç\'ın geçişi sırasında trafik ekiplerince durdurulmasına sinirlenen Milletvekili Ceylan, aracından inerek trafik polisine, \"İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum’da Milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu girerek Milletvekili Ceylan’ı sakinleştirmeye çalıştı.

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