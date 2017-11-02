(Görüntülü Haber) AK Parti İl Başkanı Çelenk: Enver Yılmaz görevinin başındadır

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, istifası isteneceği iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın görevinin başında olduğunu, çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk parti binasında düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz\'ın görevinden ayrılacağına yönelik haber ve söylentilerle ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Enver Yılmaz\'ın 3.5 yıldır gerçekleştirdiği yatırımlarla Ordu\'yu şantiyeye dönüştürdüğünü, belediyecilik alanında kentin tarihinin en büyük hizmetini aldığını belirten Uğur Çelenk, \"Son dönemlerde ilginç ve enteresan olaylara şahit olmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz, sosyal medyada başlatılan, ardından sokak enformasyonu olarak devam ettirilen, bazı yerel ve ulusal medyanın içine dahil edildiği bir yıpratma, bir itibarsızlaştırma organizasyonu ile karşı karşıyadır. Enver Yılmaz\'ın görevinden istifa ettirileceğine yönelik iddia ve iftiralar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyeden rant beklentileri olan ancak bu beklentilerine karşılık bulamayan bazı gruplar ile siyasi ikbal peşinde olan kesimlerin organize ettiği bilinen bu yanlış enformasyon geçmiş dönemlerde olduğu gibi mağlup ve yenik düşmeye mahkumdur\" dedi. AK Partili gibi görünenlere de tepki gösteren Uğur Çelenk, hiçbir zaman AK Parti dava şuuruna sahip olmayan bu grup ve isimlerin partiye hizmet etmek için değil aksine zarar vermek bir araya gelmiş kesimler olduğunu söyledi. Çelenk, şunları kaydetti: \"Tamamen şahsi hırs ve menfaatperest düşüncelerle hareket eden ve bu düşüncelerine taraftar bulmaya çalışan zavallılara asla prim vermeyeceğiz. Çünkü AK Parti bir dava partisidir. Kendilerini AK Partili gibi göstererek, gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse medyayı kullanarak partimizin kurumsal kimliğine zarar veren kimse bu davanın neferi olamaz. Partimiz içinde nifak çıkması için uğraşanlar, hiçbir zaman bunu başaramadılar ve başaramayacaklardır. Bu kesimler bizim nasıl bir dava ahlakına sahibi olduğumuzu hiçbir zaman anlamadılar, anlamayacaklar. Bizim davamızda sinsilik yoktur, arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu tür enformasyonları organize edenler ve nifak için pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz.\"