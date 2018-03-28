(Görüntülü Haber) Ailesinin yanına gitmek için biriktirdiği parayı kaybedince intihar etti

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, Almanya\'daki ailesinin yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu kaybedince bunalıma girdiği belirtilen Suriye uyruklu Halil M. (78), poşuyla kendisini asarak canına kıydı.



Olay, dün gece Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Viranşehir\'e kızının evine gelen Suriyeli Halil M., daha önce sığınmacı olarak Almanya\'ya giden ismi öğrenilemeyen eşi ve çocuklarının yanına gitmek için biriktirdiği 2 bin dolar ile 4 bin euroyu dün kaybetti. Ailesine kavuşma umuduyla biriktirdiği parasını kaybedince bunalıma girdiği iddia edilen Halil M., evde mutfağın tavanından geçen demir boruya bağladığı poşuyu boynuna geçirip kendisini astı.



Yakınlarının fark ettiği Halil M. için sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri Halil M.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Halil M.\'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



