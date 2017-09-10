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(Görüntülü Haber) Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi yakalandı (3)

TUTUKLANDI Muş'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürmek ' suçundan tutuklandı

10 Eylül 2017 00:00

TUTUKLANDI

Muş\'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince \'kasten adam öldürmek \' suçundan tutuklandı. Aykan, Muş E Tipi Cezaevi\'ne götürülecek.

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