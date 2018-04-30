(Görüntülü Haber) Ahmet Ağaoğlu: "Ben iki işi değil, dört işi birlikte götürüyorum"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem federasyon hem de kulüp başkanlığını yapacak enerjiye sahip olduğunu belirterek, \"İnsanlar kafalarından \'iki iş nasıl yürür\' diye geçiriyorlarsa onlar bir şeyleri ihmal ediyor. Ben iki işi değil dört işi birlikte götürüyorum. Keşke bir beşincisi olsa\" dedi. TGF ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2020 yılı ekim ayına kadar federasyon başkanı olduğunu belirterek, \"Golf federasyonundaki hizmet sürem 2020 Tokyo Olimpiyatları\'ndan sonraki 3 ay içerisine kadar genel kurulun bize vermiş olduğu bir görev var. Bunun da anlamı şu; 2020 yılının ekim ayına kadar federasyonunun başkanıyım. Trabzonspor\'da olağanüstü genel kurulla göreve geldik. Aralık ayında olağan genel kurul yapılacak. Olağan genel kurulunun neticesinin ne olacağını veya oradan nasıl bir sonucun çıkacağını zaten genel kurul sonuçlanmadan söylemek mümkün değil. Bu hem genel kurula gelecek olan delegelere veya kulüp başkanlığına aday olacak kulübümüz delegelerine saygısızlık olur. Dolayısıyla 2018 Aralık ayına kadar Trabzonspor kulübünün başkanıyım. 2020 yılının Ekim - Kasım ayına kadar da Türkiye Golf Federasyonunun başkanıyım. Bu iki başkanlığı yürütmemin kanuni olarak hiçbir sakıncası yok. Yasalar buna müsaade ediyor\" diye konuştu. \'KEŞKE BAŞKA ORGANİZASYONDA DA GÖREV ALSAM\' Hem federasyon hem de Trabzonspor başkanlığını yapacak enerjiye sahip olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, \"Arzu ve istek olarak da değerlendirecek olursak herhalde hayatımın hiçbir döneminde bu kadar fazla Türk sporuna hizmet etme arzusunu içinde yaşadığım bir dönem olmamıştır. Keşke mümkün olsa yine bir başka organizasyonda da görev alsam\" şeklinde konuştu. \'TRABZONSPOR KULÜBÜ\'NE BORÇLUYUM\' Türkiye Bedensel Engelliler Spor Yardımlaşma Vakfı\'nın da mütevelli heyetinde olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, şöyle dedi: \"10 yıldır yürüttüğüm çok önemli bir görev var. Ama popülariteden uzak olduğu için insanların dikkatinden kaçıyor. Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ikinci başkanıyım. 18 yıldır Türkiye Golf Federasyonu başkanıyım. Trabzonspor Kulübü\'ne de başkan olarak hizmet etmekten de ayrıca çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Çünkü benim Trabzonspor camiasına borcum vardı. Ben spor dünyasının içerisinde yıllardır yönetici olarak hizmet veriyorsam bunu beni alt yapısından yetiştiren Trabzonspor kulübüne borçluyum. Şu anda da elimden geldiğince Trabzonspor kulübüne başkan olarak hizmet etmeye çalışıyorum. İnsanlar kafalarından \'iki iş nasıl yürür\' diye geçiriyorlarsa onlar bir şeyleri ihmal ediyor. Ben iki işi değil dört işi birlikte götürüyorum. Keşke bir beşincisi olsa.\"