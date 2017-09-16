(Görüntülü Haber) Ahır yangınında hayvanlar son anda kurtarıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE\'de Ahmet Karaduman\'a ait ahırda çıkan ve kısa sürede eve sıçrayan yangında, mahalleleli 3 inek ve 2 köpeği yanmaktan son anda kurtardı.



Edirne\'nin Yıldırım Mahallesi\'nde besici Ahmet Karaduman\'ın evde olmadığı sırada ahırın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itifaiyeye haber verirken, ahırdaki alevler bitişikteki Karaduman\'ın evine de sıçradı.



İtfaiye gelene kadar alevlere hortum ve kovalarla müdahale eden çevrede bulunanlardan Hakan Nalbant, ahırda bağlı bulunan 3 inek ile 2 köpeği de yanmaktan son anda kurtarıp dışarıya çıkardı.



Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangında Ahmet Karaduman\'a ait ahırın ve evin çatıları kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangın ile ilgili soruşturma başlattı.