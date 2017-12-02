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(Görüntülü Haber) Ahır ve otobüs yandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde içerisinde marangoz atölyesinin de bulunduğu samanlıkta çıkan yangında alevler, yanında bulunan otobüse de sıçradı

02 Aralık 2017 14:42

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde içerisinde marangoz atölyesinin de bulunduğu samanlıkta çıkan yangında alevler, yanında bulunan otobüse de sıçradı. Yangında samanlık ve otobüs yandı.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Barış Sokak\'ta Recep ve Şaban Şirin\'e ait içerisinde marangoz atölyesinin de bulunduğu samanlıkta saat 04.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında park halinde bulunan otobüse sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, samanlık ve otobüs tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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