(Görüntülü Haber) Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Fakıbaba, Kırsal kalkınmada devrim İzmir\'den başlayacak Nevra UÇKAÇ - Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) TÜRKİYE\'nin en büyük, Avrupa\'nın ise dört büyük tarım fuarından biri olarak kabul edilen İzmir\'deki Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımıyla açıldı. Açılışta yaptığı konuşmada tarım sektörünün günümüzde bilim ve teknoloji ile gelişim gösterdiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, Kırsal kalkınmada bir devrim yaşayacağız. Bu devrimi de İzmir\'den başlatacağız dedi. Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan İzmir\'de, düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 13\'üncü yılında yurtdışından üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini ağırlamaya başladı. 1- 4 Şubat 2018 tarihlerinde Orion Fuarcılık ev sahipliğinde, Gaziemir\'deki Fuarizmir\'de düzenlenen 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nın ana teması \'Tarım 4.0\' olarak belirlendi. Tire Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle başlayan fuarın açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.Açılışta ilk olarak konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, 1 - 4 Şubat 2018 tarihlerinde fuar süresince yerli ve yabancı firmaların 60 ülkeden 300 bin ziyaretçi ile buluşmasını hedeflediklerini belirtti. Fuarı Türkiye\'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin ziyaret edeceğini söyleyen Tan, Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek projelerle ilgili yurtiçinden ve yurtdışından birçok önemli kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak konunun uzman isimleriyle beraber modern ve bilimsel teknikler tanıtılacak. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 2018 yılında ilk kez Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü\'nde buluşturacak. 2017 yılında A, B ve C hollerinde 90 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo, 2018 yılında 20 bin metrekarelik Süt, Et ve Teknolojileri özel holü ile birlikte 4 holde toplam 110 bin metrekare alana ulaşacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, süt ve et teknolojileri ve ambalaj ekipmanları ürünlerini sergileyeceği bu özel bölüm, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak diye konuştu. TARIMIN ÖNEMİ ARTIYOR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı konuşmada çiftçileri Türkiye\'nin her yerindeki fuarlara götürdüklerini söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan gibi gelişmekte ülkelerin tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Bayraktar et ve süt talebinin arttığını belirterek şunları söyledi İklim değişikliği ve küresel ısınma tarımdaki arzı yavaşlatıyor. Gelişmekte olan ülkeler topraklarını verimli kullanamıyor. Gıda güvencesini sağlamakta dünya zorlandıkça, tarımın önemi artıyor. Gıda güvencesinin önemini fark eden gelişmiş ülkeler ortak akıl oluşturarak sivil toplum kuruluşları ile tarımın önemi konusunda toplumda bilinç sağlamayı hedefliyor. Türkiye\'de tarım potansiyeli yüksek. Biz 81 milyon nüfusu besliyoruz. Aynı zamanda ülkemize gelen 40 milyon turist ve komşu ülkelerden gelen 5 milyon mülteciyi bizim çiftçimiz besliyor. Komşudaki sıkıntı bizim ülkemizde yaşansaydı acaba bizi besleyecek toprağı bulabilir miydik Burada üretim yapan çiftçilerden Allah razı olsun. Onların değerini çok iyi anlamalıyız. Sektördeki hedefin 150 milyar dolarlık katma değer sağlamak olduğunu dile getiren Bayraktar, Bakanlığımız ve bütün paydaşlar ortak akıl ile kalıcı devlet politikası oluşturmalı. Birlikte çalışmalıyız. Çiftçi bilgiyle buluşmazsa hedefe ulaşamayız. Ziraat Odaları olarak 496 bin çiftçiye eğitim verdik. Özellikle kadın üreticilerin eğitimini çok önemsiyoruz. Gelecekte tarımı kadın çiftçiler kalkındıracak dedi. ÇİFTÇİLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALI CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise göreve geldiği günden itibaren İzmir modeli adı verilen çalışmayla İzmir tarımının gelişmesi için çalıştığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Küçük Menderes havzasını sütün merkezi yaptıklarını belirten Kocaoğlu, Çiftçinin örgütlenmesini sağladık. Eğitime önem verdik. İster kooperatif, ister birlik olsun çiftçilerin bir çatı altında toplanması gerekli. Bunu yapmadan Türk çiftçisinin üretim kapasitesinin artması mümkün değil. Bu model İzmir\'de başarılı oldu. Tarım ülkesiyiz ama potansiyelin altında üretim yapıyoruz. Çiftçilere yapılan destek ile dışa bağımlılığı azaltacağız diye konuştu. KIRSAL KALKINMADA DEVRİM Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da tarımın bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz sektörlerden biri olduğunu belirterek fuar organizasyonlarının sektörün gelişimi için önemine dikkat çekti. Tarımın son dönemde büyük çıkış yapan bir sektör olduğunu dile getiren Fakıbaba şöyle konuştu Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil geleceğimizdir. Yasal düzenlemeler ve yeni projeler sayesinde istikrarlı büyüme sağlandı. 2002\'den bu yana 186 ülkeye 1536 çeşit tarımsal ürün ihraç eden ülke konumuna geldik. Daha fazla üretim ve gelir sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Bitki ve hayvan sağlığı konularına önem vererek iyileştirmeler yaptık. Kırsal kalkınmada bir devrim yaşayacağız. Bu devrimi de İzmir\'den başlatacağız. Teknoloji ile bilim, tarımın gelişimine katkı sağlıyor. Traktörleri yönlendirmek ve hayvanları 24 saat izlemek için bile üreticilerimiz artık akıllı telefonlar kullanıyor. Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınmaz. Köyden şehre göçü tersine çevireceğiz. Kırsalda yaşam standartlarını yükselteceğiz. Konuşmaların ardından Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve konuk ülke bakanlarına fuara katılımları nedeniyle plaket verdi. İZMİR\'DE SÜT VE ET ZİRVESİ Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda bu yıl ilk kez açılacak olan Süt, Et ve Teknolojileri Özel Holü kapsamında başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve SETBİR\'in destekleriyle Süt ve Et Zirveleri düzenlenecek. Bugan Et Zirvesi, fuarın ikinci günü olan 2 Şubat Cuma günü ise Süt Zirvesi gerçekleşecek. Bu zirveler kapsamında sektörün belirleyicilerinin ve akademisyenlerin rol alacağı çalıştaylar, süt ve et ile ilgili doğru bilinen yanlışlara ışık tutacak mini paneller, peynir tadım etkinlikleri, coğrafi işaretli peynirler sergisi, ünlü isimlerin yer alacağı Et Showlar, rekor denemeleri ve dikkat çekici daha birçok etkinlik, katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak. TÜRKİYE\'NİN PEYNİRLERİ BU FUARDA Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü\'nde peynir üreticileri de bir araya gelecek. Önde gelen şirketlerin dahil olacağı sunumlar ve tadım etkinlikleri ile Türkiye\'de üretilen tüm peynir çeşitleri tüketicinin beğenisine sunulacak. Fuar süresince Türkiye\'nin farklı yörelerinden gelen peynirlerin ve süt ürünlerinin tanıtılması konusunda işbirliği yapılacak ve 81 ilin valilik, oda ve borsası bölgesel peynirlerini tanıtma fırsatını yakalayacak