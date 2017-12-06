(Görüntülü Haber) Ağrı'da beyaza büründü

Oğuzhan HANÇER AĞRI, (DHA) Ağrı\'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ağrı\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Etkisini kısa sürede arttıran kar, hayatı adeta durma noktasına getirirken, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre 4 köy yolunun kapandığı bildirildi. Kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceği bekleniyor.