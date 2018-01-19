(Görüntülü Haber) Agos önünde Hrant Dink'i anmak için hazırlıklar (1)
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anılacak
19 Ocak 2018 15:57
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11\'inci yılında vurulduğu yerde anılacak. Anma töreni öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dink\'in vurulduğu yere karanfiller konuldu.
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