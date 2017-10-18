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(Görüntülü Haber) Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

18 Ekim 2017 17:29

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Karamanlı Mahallesi\'nde bulunan Mutlu Sokak\'taki söğüt ağacına tırmanan kedi, ağaçtan inemedi. Gebe olduğu öğrenilen kediyi gören mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kalabalıktan korkan kedi, ağacın daha üst noktasına doğru tırmandı. Merdivenli araçla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye eri, elindeki sopayla kedinin aşağıya inmesini sağladı. Daha sonra kediyi ağaçtan alarak, indirdi. Ağaçtan indirilen kedi, kalabalığın olduğu bölgeden kaçtı.

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