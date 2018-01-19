(Görüntülü Haber) Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (2)

HASTANE HARABEYE DÖNDÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Terör örgütü PYD denetimindeki Afrin’in Maranez bölgesinden, dün gece hedef alınan Azez\'in merkezindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, saldırı sonrası harabeye döndü. Sabahın ilk ışıklarının ardından saldırının hastanede oluşturduğu tahribat, gün yüzüne çıktı. Saldırıyla harabeye dönen hastanede incelemeler yapıldı. 200 yataklı hastanedeki saldırıda yaralanan ve tahliye edilerek, farklı hastanelere götürülen 14 yaralıdan 1\'inin yaşamını yitirdiği öğrenildi.