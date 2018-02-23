(Görüntülü Haber) Afrin'e girecek özel harekatçılar hazır (2)

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ZIRHLI İŞ MAKİNELERİ DE SEVK EDİLİYOR Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezi'ne jandarma ve polis özel harekat personeli ile güvenlik korucusu sevkiyatı devam ediyor

23 Şubat 2018 01:23

ZIRHLI İŞ MAKİNELERİ DE SEVK EDİLİYOR

Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezi\'ne jandarma ve polis özel harekat personeli ile güvenlik korucusu sevkiyatı devam ediyor. Kente ulaşan birlikler içeri alınırken, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulunuyor. İlçedeki bir grup öğrenci de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri merkez önünde güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunup, destek verdi. Zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği merkezin üzerinde ise helikopterin güvenlik amacıyla devriye uçuşu yaptığı görüldü.
 

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