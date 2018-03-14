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(Görüntülü Haber)  Afrin'e giden Uzman Çavuş'a ailesinden sürpriz

    Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı'na sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyunda bulunan Jandarma Uzman Çavuş Osman Çihangir'in (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukl

14 Mart 2018 13:43

 

 

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'na sevk edilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyunda bulunan Jandarma Uzman Çavuş Osman Çihangir\'in (28), Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları otobüsteki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 5 aydır görmedikleri oğulları ile hasret gidermeleri, duygulu anlar yaşattı.

Şırnak\'tan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen personelden oluşan otobüs konvoyu, Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinden geçti. Konvoyda bulunan bekar Uzman Çavuş Osman Çihangir\'in Nurdağı\'na oturan ailesi ise oğullarına sürpriz yaptı. İlçenin kırsal Kantrancı Mahallesi\'nde oturan babası Mehmet, annesi Fatma ile akrabaları, gece ilçeden geçen konvoyu durdurup, Osman Çihangir\'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Osman Çihangir, karşısında 5 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlıkta konuşamazken, sarılarak hasret giderdi. Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun önünde bir süre tekbir getirip, \'En büyük asker, bizim asker\' sloganı attı.


 

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