T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Afrin'de teröristlerin tünel açmak için kullandığı dev iş makinası görenleri hayrete düşürdü

İrfan SAPMAZ / (DHA) Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken teröristlerin Afrin'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı

30 Mart 2018 19:09

İrfan SAPMAZ / (DHA) Zeytin Dalı Operasyonu\'nda devam ederken teröristlerin Afrin\'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı. Afrin\'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinası görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde bir çok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinası ile delindiği tespit edildi. Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAPMAZDHAZeytin Dalı OperasyonuAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24