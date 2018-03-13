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(Görüntülü Haber) Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı

Nedim KOVAN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- AFRİN'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes'te el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen

13 Mart 2018 18:10

Nedim KOVAN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- AFRİN\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nda Cinderes\'te el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu\'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tankçı Uzman çavuş Taner Kart\'ın naaşı Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Burada öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende anne Nurlu, baba İlhan Kart ile şehidin eşi Ayşe Kart yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Taner Kart\'ın yaklaşık 1 yıllık evli olduğu belirtildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında şehit babası İlhan Kart, Bakan Bülent Tüfenkci ve Vali Seddar Yavuz ile birlikte saf tuttu. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Taner Kart\'ın cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak mahallesinde aile kabristanlığında toprağa verildi.

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