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(Görüntülü Haber) Afrin kent merkezine İHH'nın yardımları sürüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden arındırılan Afrin kent merkezindeki ailelere gıda yardımını sürdürüyor

21 Mart 2018 19:52

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden arındırılan Afrin kent merkezindeki ailelere gıda yardımını sürdürüyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, 18 Mart’ta PYD/PKK teröründen temizlenen Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) giriş yaptıktan hemen sonra bölge halkına yönelik insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Afrin kent merkezindeki ailelere gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyve dağıttıklarını ifade eden Tosun, “Terör örgütünden temizlenen Afrin kent merkezindeki siviller bu güne kadar zor şartlar altında kalmışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin kent merkezinin terörden temizlemelerinin ardından 3 gündür insani yardım paketleri ile bölge halkına yardım ulaştırıyoruz. Yardımlarımız genellikle insanların ihtiyaç duyduğu gıda kolisi, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyveden oluşuyor. Sivillere insani yardımlar aralıksız devam edecek” dedi.

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