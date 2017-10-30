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(Görüntülü Haber) AFAD Başkanı Güllüoğlu, Samsat'taki deprem bölgesinde inceleme yaptı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - AFAD Başkanı Dr

30 Ekim 2017 21:08

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde, 2 Mart\'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem bölgesinde, incelemelerde bulundu. AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu, ilk olarak Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti. Güllüoğlu, Samsat\'ta 2 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar ile depremzedelerin ihtiyaç ve sorunları hakkında Kalkancı\'dan bilgi aldı. Başkan Güllüoğlu, daha sonra Vali Kalkancı ve diğer yetkililerle birlikte Samsat\'a geçerek, AFAD tarafından gönderilen konteynerlere yerleştirilen Kale Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Depremden etkilenen Samsatlıların yaralarını sarmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Güllüoğlu, \"Kış gelmeden Samsatlı kardeşlerimizin dile getirdiği sorun ve sıkıntılar ile atılması gereken adımları, seri bir şekilde atarak, sorunları, en kısa zamanda çözeceğiz inşallah. Allah, milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın\" dedi.

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