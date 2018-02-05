(Görüntülü Haber) Adnan Kahveci ölümünün 25'inci yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi ile Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Adnan Kahveci’yi ölümünün 25’inci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı. Yakacık Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, İstanbul Trabzon Federasyonu Yönetimi ve üye dernekler adına Genel Başkan Dursun Çağlayan, il ve ilçe meclis üyeleri ve onlarca vatandaş katıldı. Anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Kahveci’nin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. KAHVECİ\'NİN OĞLU İLBER ORTAYLI\'YA TEŞEKKÜR ETTİ Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci konuşmasında, tarih profesörü İlber Ortaylı’ya teşekkür etti. Kahveci, “Ortaylı’nın dünkü yazısında kaleme aldığı son cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. ‘Adnan Kahveci gibi dürüstlük ve çalışkanlık yolunda ilerleyen şahsiyetleri unutmamak lazım. Bir toplum ancak böyle kişilere duyduğu şükran duygusuyla var olabilir’ demiş. Kendisine bu cümlelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ise “Kıymetli siyaset ve devlet adamlarının, TSK’nın vatanperver komutanlarının ve Mehmetçiklerimizin, topluma yön veren düşünce adamlarının, gençlerin, anne ve babaların ölümleri hala ailelerinin yüreklerini yakıyor” ifadelerini kullandı. “ADNAN KAHVECİ SİYASETÇİLERE ÖRNEK OLDU” Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Adnan Kahveci temiz, dürüst bir siyasetin nasıl yapılacağını göstererek biz siyasetçilere örnek oldu. Halkla beraber olabilen, halkın derdini anlayan, sade ve dürüst bir siyasetçi örneğidir. Biz de Ata’mızın dediği gibi ‘Azize muktedirken bütün şiddetiyle çalışmış olanlara minnet hissi duymayan millet ayakta kalamaz’ düşüncesindeyiz” diye konuştu. “ÖLÜMÜNÜN ARKASINDAKİ SIR PERDESİ AYDINLATILAMADI” Ölümünü 25’inci yılında bile hala anılan bir bakan olmadığını kaydeden Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, Kahveci’nin ölümünün arkasındaki sır perdesinin de hala aydınlatılamadığını söyledi. Anma programı vatandaşlara lokma dağıtılmasıyla sona erdi.