T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı (2)

BESNİ'DE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' için Adıyaman'dan sınır kentlerine gönderilen 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, Besni ilçesinde binlerce kişi tarafından k

20 Şubat 2018 20:25

BESNİ\'DE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Adıyaman\'dan sınır kentlerine gönderilen 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, Besni ilçesinde binlerce kişi tarafından karşılandı. Ellerinde bayraklarla konvoyu karşılayanlar, sevgi gösterisinde bulundu. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde, vatandaşlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Kahrolsun PKK\', \'Bizleri de Afrin’e götürün\' sloganları attı. Atatürk Caddesi üzerinde bir süre duran konvoyun önünde vatandaşlar kurban keserek özel harekatçılarla dua etti. Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BESNİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI Türk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıAdıyamanJandarmaHarekat JÖHBesniEllerindeGüvenlikPKKAfrineAtatürk CaddesiMustafaAdıyaman DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24