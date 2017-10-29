T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı

29 Ekim 2017 12:11

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN\'da, üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Halil Akdağ yönetimindeki 02 HY 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bahattin Gelen yönetimindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kazaya karıştı. Kazada, araç sürücüleri ile Onur Kalan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaAltınşehir Mahallesi Eğriçay KöprüsüHalil AkdağHYADBuBahattin GelenBDKazadaOnur KalanYaralılarAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24