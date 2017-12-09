(Görüntülü Haber) Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da 3 adrese düzenlenen operasyonda 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve 882 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen baskında 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar, 1 hassas terazi ve 882 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ve uyuşturuculara el konulurken, Murat K., Cihan S., Abidin B., Özkan E. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.