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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN'da, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 3 kişi yaralandı

16 Ekim 2017 19:38

Mahir ALAN- ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'da, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı\'nda ilerleyen Erkan Demir yönetimindeki 02 M 0107 plakalı şehir içi yolcu minibüs ile Abdurrahman Özer idaresindeki 02 HK 544 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hatice Berrin Bozkurt ve Zeliha Özer yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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